Российский военнослужащий с позывным Мечта, уничтоживший 19 лодок на Днепре и другую технику ВСУ, погиб в зоне СВО. Что о нем известно, как он умер?
Как погиб боец Мечта
Представитель предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», на базе которого военнослужащий проходил обучение на оператора, сообщил, что Мечта погиб при выполнении боевой задачи в условии сильных обстрелов со стороны противника.
«В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях сильных обстрелов, используя дроны, которые вынуждали находиться ближе к линии боевого столкновения», — уточнил он.
Сообщается, что вместе с Мечтой погиб еще один российский военнослужащий с позывным Свят. Бойцы работали в связке.
«Парни, за вас отомстят, спите спокойно! <…> У погибших воинов остались семьи и дети», — отметил Telegram-канал «Повернутые на Z войне».
Сколько техники и солдат ВСУ уничтожил Мечта в зоне СВО
Военнослужащий в зоне спецоперации на Украине выполнял задачи по разведке после курса обучения на оператора FPV-дрона. По словам представителя предприятия-производителя БПЛА «Упырь», Мечта был талантливым и профессиональным специалистом.
«У себя в подразделении выполнял и задачи по разведке, и по прикрытию сослуживцев, накрывая минометные расчеты, а также регулярно останавливал попытки ВСУ пересечь Днепр», — сообщил он.
По его словам, боец с июля по октябрь уничтожил 19 лодок украинских военных, восемь из которых были разбиты в ходе интенсивной попытки ВСУ пересечь Днепр. На тот момент расчет Мечты работал непрерывно около двух суток.
«На его счету не менее 19 лодок с июля, это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», — добавил собеседник.
Военнослужащий во время СВО был награжден медалью «За отвагу». После гибели подразделение, в котором служил Мечта, намерено подать документы на присвоение ему высшего звания за заслуги перед отечеством.
«В подразделении отмечали его умения действовать нестандартно, его смелые и зачастую героические действия, и, насколько мне известно, подадут документы на присвоение ему посмертно звания Героя России», — заключил знакомый бойца.
Что известно о попытках ВСУ форсировать Днепр
Вооруженный силы Украины длительное время пытаются форсировать Днепр, стягивая на правый берег военные запасы в виде морской пехоты и понтонеров. Также они неоднократно безуспешно предпринимали попытки высадиться на острова Херсонской области и левый берег.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военнослужащие готовы к любому развитию событий и обратил внимание, что у ВСУ нет никаких возможностей для развития тактического успеха.
«Сколько и чего бы враг ни накопил — наши военные готовы сорвать его планы. Форсировать они хотели еще в августе или даже еще раньше, но как-то все не задается», — сказал Сальдо.
По его словам, отдельные группы ВСУ могут прятаться на левом берегу реки в районе населенного пункта Крынки и на дачах у Антоновского моста, однако бойцы ВС РФ их оттуда выбивают. В других поселениях области украинцев нет, подчеркнул Владимир Сальдо.
По данным Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», движение сил ВСУ на Днепре отслеживает российская разведка. Она передает координаты, по которым работают РСЗО и гаубицы.
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