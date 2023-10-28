«РВ» рассказала о ночных боях на Днепре «РВ»: ВСУ пытаются переправиться на левый берег Днепра, но ВС РФ не позволяют

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток ночами переправиться на левый берег Днепра и на острова в Херсонской области. По данным канала, опубликовавшего видео из региона, российская разведка отслеживает движение сил противника и передает координаты, по которым работают РСЗО и гаубицы. Минобороны данную ситуацию не комментировало.

Канал отмечает, что российские военные наносят удары по противнику, когда ему удается сконцентрировать силы в определенном месте.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что попытки ВСУ форсировать Днепр обречены. По его словам, у противника нет никаких возможностей для развития тактического успеха. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что ВСУ накопили на правом берегу много живой силы и техники.

Российские военные готовы сорвать эти планы, заверил Сальдо. Форсировать Днепр ВСУ хотели еще в августе или даже раньше, добавил глава региона. По словам губернатора, отдельные мелкие группы ВСУ могут прятаться на левом берегу реки в районе населенного пункта Крынки и на дачах у Антоновского моста, но российские силы их оттуда выбивают.