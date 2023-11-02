В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший около 20 лодок ВСУ

Фото: МО РФ

Российский оператор беспилотников с позывным Мечта погиб в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», на базе которого военнослужащий проходил обучение. С июля по октябрь он уничтожил, в частности, 19 лодок ВСУ на Днепре, а также около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Мечта прошел у нас полный курс обучения на оператора FPV-дрона, был очень талантливым и профессиональным специалистом, мы постоянно были на связи. У себя в подразделении выполнял и задачи по разведке, и по прикрытию сослуживцев, накрывая минометные расчеты, а также регулярно останавливал попытки ВСУ пересечь Днепр, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в день гибели военный продолжал выполнять задачи в условиях сильных обстрелов. Вместе с ним погиб его сослуживец с позывным Свят. В ходе СВО Мечта был награжден медалью «За отвагу». После гибели, как рассказали в компании, будут поданы документы на присвоение ему посмертно звания Героя России.

Ранее Readovka сообщала о гибели лейтенанта 150-й мотострелковой бригады Виталия с позывным Янтарь. Он скоропостижно скончался в госпитале. Военный неоднократно фигурировал в репортажах издания из зоны спецоперации. Отмечалось, что герой битвы за Марьинку после ранения не потерял боевой дух, намеревался скорее поправиться и вернуться к своим сослуживцам на фронт, однако так и не оправился.