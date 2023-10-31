Readovka: от последствий ранения умер герой битвы за Марьинку

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Лейтенант 150-й мотострелковой бригады Виталий с позывным Янтарь скоропостижно скончался в госпитале, сообщает Readovka. Военный неоднократно фигурировал в репортажах издания из зоны спецоперации. Отмечается, что герой битвы за Марьинку после ранения не потерял боевой дух, намеревался скорее поправиться и вернуться к своим сослуживцам на фронт, однако так и не оправился от последствий травм.

Сын офицера, выпускник военного университета, военный психолог по образованию и замполит, Янтарь любил размышлять и делиться своими мыслями с собеседниками. Выбор позывного он объяснял тем, что янтарь — это капля солнца, замершего в камне, — сказано в некрологе.

Подчеркивается, что друзья Янтаря в память о нем и о других павших российских солдатах поднимут флаг России над Марьинкой и над всем Донбассом. В память о погибшем издание опубликовало ссылку на материал, в котором фигурирует военнослужащий.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады, полковника Андрея Кондрашкина с позывным Дунай. Ходаковский отметил, что ему пришлось некоторое время воевать с ним «рука об руку» и что известие о кончине сослуживца глубоко ранило его.