Военэксперт рассказал, на каком направлении СВО нужна помощь «Камертона» Военэксперт Дандыкин: отряд «Камертон» может понадобиться в Авдеевке и Марьинке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощь нового отряда «Камертон» может понадобиться в Авдеевке и Марьинке, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что с учетом прошлого опыта это будут достойные бойцы.

«Камертон»- музыкальная вещь, которая напоминает о прошлом этих бойцов, даже символику сохранили, хотя шеврон «Ахмата» на рукаве. Я думаю, это будут достойные бойцы, которые покажут себя. <...> Я думаю, они понадобятся на самых важных направлениях, где нужен опыт штурмовиков. На мой взгляд, самое главное направление сейчас — это Авдеевка, а также Марьинка, — сказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» создали новый отряд «Камертон», который вошел в состав спецназа «Ахмата». Сейчас экс-вагнеровцы проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения СВО.

Боец из «Ахмата» с позывным Барнаул добавил, что тренировки проходят постоянно. Он объяснил, что в подразделении нет проблем с боеприпасами, поэтому у бойцов есть возможности тренироваться столько, сколько требуется.

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» пополнили состав спецназа «Ахмат». При этом, сказал Кадыров, вагнеровцы и прежде заключали контракты с отрядом, но сейчас речь идет о массовом пополнении личного состава «Ахмата».