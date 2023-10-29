Стало известно о переходе почти 200 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» в «Ахмат» Кадыров заявил, что 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли на службу в «Ахмат»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» пополнили состав спецназа «Ахмат», написал в Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, ранее вагнеровцы тоже заключали контракты с отрядом, но сейчас речь идет массовом пополнении личного состава «Ахмата».

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» переходят на службу в состав элитного спецназа «Ахмат». В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 воинов, имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках, — заявил Кадыров.

Он выразил уверенность, что и другие члены ЧВК «Вагнер» последуют примеру своих товарищей и вступят в ряды «Ахмата». Глава Чечни считает, что опыт бойцов будет востребован в решении поставленных задач.

О массовом переходе вагнеровцев в подразделения «Ахмата» ранее сообщал командир спецназа Апты Алаудинов. По его словам, бойцы уже прибывают в зону проведения специальной военной операции на Украине. Он добавил, что с большим уважением относится к бывшим членам ЧВК «Вагнер» и считает их «достойными ребятами» и патриотами своей страны.