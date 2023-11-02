Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» образовали новый отряд РИАН: экс-бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд «Камертон» в составе «Ахмата»

Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» создали новый отряд «Камертон», который вошел в состав спецназа «Ахмата», сообщил РИА Новости замкомандира отряда с позывным «011». По его словам, сейчас экс-вагнеровцы проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения СВО.

Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас, это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться, — сказал командир.

Боец из «Ахмата» с позывным «Барнаул» добавил, что тренировки проходят постоянно. Это, уточнил он, необходимо для поддержания формы и слаженной работы. «Барнаул» объяснил, что в подразделении нет проблем с боеприпасами, поэтому у бойцов есть возможности тренироваться столько, сколько требуется.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» пополнили состав спецназа «Ахмат». При этом, сказал Кадыров, вагнеровцы и прежде заключали контракты с отрядом, но сейчас речь идет о массовом пополнении личного состава «Ахмата». Политик также выразил уверенность, что и другие члены ЧВК «Вагнер» последуют примеру своих товарищей и вступят в ряды «Ахмата». Глава Чечни считает, что опыт бойцов будет востребован в решении поставленных задач.