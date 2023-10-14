Стало известно о скоплении сил ВСУ на берегу Днепра Губернатор Херсонской области Сальдо заявил о скоплении сил ВСУ у Днепра

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины группируют резервы для форсирования Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые передает ТАСС, украинская армия сосредоточила на правом берегу реки военные запасы в виде морской пехоты и понтонеров.

Противник подтянул резервы в виде морской пехоты, подразделений понтонеров, продолжает самоубийственные рейды на лодках на острова. Пытается накапливать на правом берегу недалеко от реки военные запасы, — сообщил он.

Сальдо подчеркнул, что Вооруженные силы России держат обстановку под своим контролем. По его словам, российские военные готовы к любому развитию событий.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление ВСУ формально можно считать законченным. Российские войска, по его словам, уже в течение нескольких дней почти по всему фронту ведут активные боевые действия. Он подчеркнул, что ценой наступления украинской армии стали жизни десятков тысяч мобилизованных, большая часть из которых не хотела воевать.

Начатое Россией масштабное наступления в зоне специальной военной операции стало неожиданностью для бойцов ВСУ, сообщила ранее обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец. По ее словам, ВС РФ хотят «сковать» украинскую армию и не допустить перемещения их резервов.