ВС России перешли в масштабное наступление: новости СВО на утро 14 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Масштабное наступление, начатое российской армией в зоне специальной военной операции, стало неожиданностью для бойцов Вооруженных сил Украины, сообщила обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец. Она полагает, что своими действиями ВС РФ намерены «сковать ВСУ» и не допустить перемещения украинских резервов.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 13 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Как наступает армия России в зоне СВО

По словам Моренец, украинские бойцы, опасаясь возможного прорыва линии фронта, описывают ситуацию в социальных сетях словом «ад». Также некоторые из них писали о потере ряда позиций ВСУ, добавила обозреватель.

Российские войска перешли на Украине к активным боевым действиям, в то время как ВСУ — к оборонительным, сообщил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, потери Украины составили 100 тысяч человек за четыре месяца.

Военнослужащие ВСУ могли оказаться в окружении под Авдеевкой на Донецком направлении из-за маневра российской армии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он предположил, что в опасной ситуации находятся порядка 20 тысяч украинских военных.

Возможность украинских солдат продолжать удерживать свои позиции в конфликте с Россией утеряна надолго, считает Джонсон. Он добавил, что обострение арабо-израильского противостояния приведет к снижению внимания со стороны стран Запада к ситуации на Украине. Это, по его мнению, неизбежно приведет к еще большей нехватке вооружений и военной техники у ВСУ.

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск ВС России «Запад» ударили по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, всего было нанесено пять ударов. Он уточнил, что в технике и вооружениях ВСУ потеряли четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», артиллерийское орудие Д-20 и беспилотник.

Фото: МО РФ

Чем заканчиваются попытки ВСУ атаковать

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» сорвали и отразили девять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал глава пресс-службы группировки Александр Савчук. По его словам, Украина потеряла до 540 военных и восемь единиц техники, в том числе четыре танка, две БМП и два автомобиля.

Что известно о завершении контрнаступления ВСУ

Контрнаступление украинской армии можно считать формально законченным, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, российские войска уже несколько дней ведут активные боевые действия почти по всему фронту.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать окончание украинского контрнаступления и предложил обратиться по этому вопросу в Минобороны.

Как ВСУ обстреляли село под Курском

Украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, всего было зафиксировано пять прилетов. В результате атаки никто не пострадал, однако жители села остались без света.

Что заявил Путин о совместной системе ПВО в СНГ

Создание совместной системы ПВО в СНГ очень важно, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, все лидеры содружества с этим согласились и выразили желание развивать сотрудничество в этой сфере. «Это очень важное мероприятие — создание системы ПВО, особенно имея ввиду, что в целом это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех наших стран», сказал Путин.

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