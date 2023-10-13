Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пришлось перейти к обороне Военэксперт Литовкин: большие потери заставляют ВСУ перейти к обороне

Фото: МО РФ

Российские войска перешли на Украине к активным боевым действиям, в то время как ВСУ — к оборонительным, сообщил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, потери Украины составили 100 тысяч человек за четыре месяца.

Боевые действия на Украине продолжаются, при этом российские войска перешли к активным боевым действиям, в то время как ВСУ — к оборонительным. Сейчас российская армия пытается прорваться, например сообщают об успешных действиях под Авдеевкой, — сообщил он.

Литовкин добавил, что заявление российского постпреда при ООН Василия Небензи про завершение контрнаступления ВСУ помогает сделать выводы, что Украина потеряла мобилизационные ресурсы. По словам эксперта, резервов и сил наступать у них нет.

Они и раньше наступали без поддержки с воздуха, это грубейшее нарушение элементарных правил военной науки. Именно поэтому они и потеряли 100 тысяч человек за последние четыре месяца. Для Украины такие потери катастрофические, — резюмировал он.

Ранее сегодня, 13 сентября, Небензя заявил, что контрнаступление украинской армии можно считать формально законченным. По его словам, российские войска уже несколько дней ведут активные боевые действия почти по всему фронту.