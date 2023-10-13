В Кремле ответили на вопрос об окончании контрнаступления ВСУ Песков отправил в Минобороны интересующихся окончанием контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС не стал подтверждать окончание украинского контрнаступления и предложил обратиться по этому вопросу в Минобороны. Ранее о завершении наступательных действий со стороны ВСУ заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Это [надо адресовать вопрос] в Минобороны, — сказал Песков.

Как заявил Небензя на заседании Совбеза ООН, российские войска уже несколько дней ведут активные боевые действия почти по всему фронту на Украине и бойцы ВСУ не пытаются прорвать линию соприкосновения. По его мнению, цена украинского контрнаступления — жизни десятков тысяч мобилизованных новобранцев. Небензя подчеркнул, что большинство из них воевать не хотели.

В настоящее время российские войска ведут активное наступление в районе города Авдеевки. Как сообщалось ранее, военнослужащим ВС РФ удалось занять террикон близ Авдеевского коксохимического завода. В ходе боев за ключевую высоту применялась артиллерия, а также авиация и бронетехника. Подразделения противника были частично уничтожены, часть украинских солдат бежали с позиций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможных сроках окончания конфликта на Украине. По его словам, нынешние события в зоне проведения Россией СВО — это «последняя часть войны, это не ее середина». При этом точные сроки завершения противостояния он не назвал.