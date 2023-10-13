Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который скончался в возрасте 75 лет, при жизни предупреждал, что в будущем обострится ситуация на Ближнем Востоке. Какие предсказания политика сбылись?
Что Жириновский говорил о войне на Ближнем Востоке
Экс-лидер фракции ЛДПР во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» в 2019 году заявлял, что об Украине все забудут из-за конфликта на Ближнем Востоке, который разгорится ближе к 2024 году.
«[К 2024 году на Ближнем Востоке] развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — заявил Жириновский.
Когда Жириновский предсказал начало СВО
В декабре 2021 года политик, выступая в Госдуме, говорил, что 2022 год станет годом, «когда наконец Россия станет снова великой страной». Он отметил, что в четыре часа утра 22 февраля произойдет некое событие и этот год не будет мирным.
«И все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России», — заявлял Жириновский.
Многие россияне позже стали считать, что бывший глава ЛДПР говорил именно о начале спецоперации на Украине.
Что говорил Жириновский о частичной мобилизации в России
В 2015 году в эфире Первого канала политик предрек начало конфликта и частичной мобилизации в России. Причиной он тогда называл огромные капиталы, триллионы долларов, которые странам Европы «некуда вложить».
«Все, готовьтесь к мобилизации. Частичной! В Европе некуда девать деньги <...>. Им нужно запустить экономику — оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенную Европу. Все будет развалено, а Германия будет восстанавливать все опять», — предсказывал он.
Как Жириновский предсказал падение самолета в 2014 году
Boeing 777-200, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines, разбился в июле 2014 года. Лайнер выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Жириновский в июне 2014 года предупреждал, что действия властей Украины могут привести к какой-нибудь трагедии.
«Начнутся диверсии в Крыму, они собьют самолет какой-нибудь пассажирский, и все прекратят летать самолетами. Взорвут какой-то паром очередной, люди будут бояться пользоваться паромами», — утверждал Жириновский.
Какое предсказание еще не сбылось
В июле 2016 года Жириновский в своих социальных сетях сообщил, что передал в Музей современной истории России запечатанную капсулу со своими прогнозами на двадцать лет вперед.
«Сегодня я передал в Музей современной истории России запечатанную капсулу со своими прогнозами на 20 лет, а также ряд уникальных артефактов из личного архива», — рассказал он.
По его словам, «капсула времени» будет вскрыта спустя ровно два десятилетия — в июле 2036 года.
Тогда же Жириновский поделился одним из предсказаний, сказав, что НАТО и ЕС распадутся и перестанут существовать.
«НАТО распадется. Почему? Потому что слишком разные государства входят в этот блок. Например, Албания и Норвегия. Они же несовместимы. В Германии растет самосознание, и оно приведет к упразднению НАТО, а возможно, и ЕС. Будет новый союз, центром которого станет Северная Европа. Германия, Франция, Дания, Нидерланды и ряд других стран», — объяснял политик.
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