СВО, мобилизация, мировая война: какие предсказания Жириновского сбываются Составлен список предсказаний Владимира Жириновского, которые уже сбылись

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который скончался в возрасте 75 лет, при жизни предупреждал, что в будущем обострится ситуация на Ближнем Востоке. Какие предсказания политика сбылись?

Что Жириновский говорил о войне на Ближнем Востоке

Экс-лидер фракции ЛДПР во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» в 2019 году заявлял, что об Украине все забудут из-за конфликта на Ближнем Востоке, который разгорится ближе к 2024 году.

«[К 2024 году на Ближнем Востоке] развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — заявил Жириновский.

Когда Жириновский предсказал начало СВО

В декабре 2021 года политик, выступая в Госдуме, говорил, что 2022 год станет годом, «когда наконец Россия станет снова великой страной». Он отметил, что в четыре часа утра 22 февраля произойдет некое событие и этот год не будет мирным.

«И все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России», — заявлял Жириновский.

Многие россияне позже стали считать, что бывший глава ЛДПР говорил именно о начале спецоперации на Украине.

Фото: МО РФ

Что говорил Жириновский о частичной мобилизации в России

В 2015 году в эфире Первого канала политик предрек начало конфликта и частичной мобилизации в России. Причиной он тогда называл огромные капиталы, триллионы долларов, которые странам Европы «некуда вложить».

«Все, готовьтесь к мобилизации. Частичной! В Европе некуда девать деньги <...>. Им нужно запустить экономику — оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенную Европу. Все будет развалено, а Германия будет восстанавливать все опять», — предсказывал он.

Как Жириновский предсказал падение самолета в 2014 году

Boeing 777-200, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines, разбился в июле 2014 года. Лайнер выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Жириновский в июне 2014 года предупреждал, что действия властей Украины могут привести к какой-нибудь трагедии.

«Начнутся диверсии в Крыму, они собьют самолет какой-нибудь пассажирский, и все прекратят летать самолетами. Взорвут какой-то паром очередной, люди будут бояться пользоваться паромами», — утверждал Жириновский.

Какое предсказание еще не сбылось

В июле 2016 года Жириновский в своих социальных сетях сообщил, что передал в Музей современной истории России запечатанную капсулу со своими прогнозами на двадцать лет вперед.

«Сегодня я передал в Музей современной истории России запечатанную капсулу со своими прогнозами на 20 лет, а также ряд уникальных артефактов из личного архива», — рассказал он.

По его словам, «капсула времени» будет вскрыта спустя ровно два десятилетия — в июле 2036 года.

Тогда же Жириновский поделился одним из предсказаний, сказав, что НАТО и ЕС распадутся и перестанут существовать.

«НАТО распадется. Почему? Потому что слишком разные государства входят в этот блок. Например, Албания и Норвегия. Они же несовместимы. В Германии растет самосознание, и оно приведет к упразднению НАТО, а возможно, и ЕС. Будет новый союз, центром которого станет Северная Европа. Германия, Франция, Дания, Нидерланды и ряд других стран», — объяснял политик.

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