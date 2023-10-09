В Сети вспомнили предсказание Жириновского об Украине и Ближнем Востоке Жириновский предсказал, что к 2024 году об Украине забудут из-за Ближнего Востока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Экс-лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что к 2024 году об Украине забудут из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» политик говорил, что речь может идти о крупном конфликте, а именно о третьей мировой войне.

[К 2024 году на Ближнем Востоке] развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события, — сказал Жириновский.

Кроме того, бывший лидер ЛДПР предсказал, что в 2024 году выборов на Украине не будет, поскольку не будет существовать такой страны. Кроме того, Жириновский уже тогда призвал учитывать ситуацию на Ближнем Востоке, которая сложится таким образом, что Россия будет вынуждена пропустить беженцев в Европу.

Все у вас там соберутся, и вашей стране конец, — подытожил Жириновский.

В 2019 году основатель ЛДПР предсказывал конец Украине и прекращение ее существования в качестве государства в случае взрыва Крымского моста.