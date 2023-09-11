От Памфиловой до Собчак: кто конкурировал с Путиным на выборах президента Песков заявил, что никто не сможет составить конкуренцию Путину на выборах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году, но если это произойдет, то никто не сможет составить ему конкуренцию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кто конкурировал с Путиным на предыдущих выборах, каких результатов добился и что с ними сейчас?

Кто был конкурентом Путина в 2000 году

31 декабря 1999 года президент России Борис Ельцин объявил о своей добровольной отставке. Исполняющим обязанности главы государства, согласно ст. 92 конституции РФ, стал премьер-министр Владимир Путин. В соответствии с федеральным законом о выборах президента РФ от 31 декабря 1999 года, досрочное голосование должно было состояться в трехмесячный срок. 5 января 2000 года Совет Федерации назначил досрочные выборы главы государства на 26 марта.

Всего ЦИК зарегистрировал 12 кандидатов на пост президента: депутат Госдумы, кинорежиссер Станислав Говорухин; бизнесмен Умар Джабраилов; председатель ЛДПР Владимир Жириновский; лидер КПРФ Геннадий Зюганов; председатель движения «За гражданское достоинство» Элла Памфилова; лидер движения «Духовное наследие» Алексей Подберезкин; председатель правительства, исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин; председатель правления Московского фонда президентских программ, бывший руководитель Управления КГБ по Москве Евгений Савостьянов (снял свою кандидатуру 21 марта в пользу Григория Явлинского); генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов; губернатор Самарской области Константин Титов; губернатор Кемеровской области Аман-Гельды Тулеев; лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Голосование состоялось 26 марта 2000 года. Явка на выборах составила 68,74%. Большинством голосов избирателей главой государства был избран Владимир Путин. Он получил 39 740 434 голоса, что составило 52,94%. Ближайшие преследователи Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский набрали 29,2% и 5,8% голосов избирателей соответственно.

7 мая 2000 года в Большом Кремлевском дворце Московского Кремля прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ.

Кто был конкурентом Путина на выборах в 2004 году

10 декабря 2003 года Совет Федерации принял постановление о назначении даты очередных президентских выборов на 14 марта 2004 года. Кандидатами на пост президента РФ были шесть человек: руководитель фракции «Родина» в Госдуме Сергей Глазьев; депутат Госдумы от ЛДПР Олег Малышкин; действующий президент РФ Владимир Путин; председатель Совета Федерации Сергей Миронов; сопредседатель партии «Союз правых сил» Ирина Хакамада; депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Участники прошлых президентских выборов Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский не стали выдвигать свои кандидатуры.

По итогам голосования 14 марта 2004 года главой государства был избран Владимир Путин, получивший 49 558 328 голосов (71,31%). Второе место занял Николай Харитонов, набрав 9 514 554 (13,69%). Третью строчку занял Сергей Глазьев, получивший 2 850 610 (4,10%) голосов избирателей.

Какие конкуренты были у Владимира Путина в 2012 году

Выборы российского лидера, в соответствии с решением Совета Федерации, состоялись 4 марта 2012 года. Перед их проведением в Конституцию РФ была внесена поправка, согласно которой президентский срок был увеличен до шести лет.

К выборам было допущено пять кандидатов: четыре представителя от зарегистрированных партий — Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и один самовыдвиженец — предприниматель Михаил Прохоров.

Победил Владимир Путин, получивший 45 602 075 (63,60%) голосов избирателей. Второе место занял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, за которого проголосовали 12 318 353 (17,18%) избирателей. На третьем — Михаил Прохоров, за него отдали голоса 5 722 508 (7,98%) человек.

Кто был конкурентом Путина на выборах в 2018 году

Выборы президента России в 2018 году состоялись 18 марта. До участия ЦИКом было допущено восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

Владимир Путин был выбран главой государства. Он набрал 56 430 712 (76,69%) голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов. Третий результат — у Владимира Жириновского с показателем 5,65% голосов.

После подведения официальных итогов Путин назвал эти выборы самыми прозрачными в России.

«Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны. По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — подчеркнул российский лидер.

Что стало с кандидатами в президенты России

6 апреля 2022 года стало известно, что Владимир Жириновский скончался после тяжелой болезни. Причиной смерти лидера ЛДПР стали последствия заражением «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политика ярким и талантливым, а его уход — невосполнимой потерей.

В апреле 2022 года в Сети появилась информация, что бизнесмен Михаил Прохоров, участвовавший в выборах президента России в 2012 году, получил израильское гражданство. Информация о том, что бизнесмен собирается пройти процедуру репатриации, появлялась и ранее, однако в инвестфонде ОНЭКСИМ, учредителем которого является предприниматель, постоянно опровергали эти данные.

Израильский новостной портал Ynet сообщал, что Прохоров прилетел в Израиль из Швейцарии на частном самолете. По данным издания, он прибыл в страну по туристической визе, а затем прошел все необходимые процедуры для получения гражданства: подтверждение права на получение «полосы» и проверку на отсутствие судимостей. Прохоров эту информацию не подтверждал.

Элла Памфилова с 28 марта 2016 года является председателем Центральной избирательной комиссии РФ. На первом заседании ЦИК РФ VII состава была избрана руководителем комиссии (за — 14 голосов из 15). Сменила на этом посту Владимира Чурова, возглавлявшего Центризбирком с 2007 года.

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