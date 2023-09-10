Памфилова раскрыла нюансы электронного голосования на выборах президента Памфилова: на выборах президента ДЭГ проведут в регионах, имеющих подобный опыт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ будет применяться только в тех регионах, у которых имеется необходимый опыт, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит ТАСС, такая процедура волеизъявления граждан возможна не более чем в 30 субъектах РФ.

У нас ДЭГ не везде, и везде его еще долго не будет. На выборах президента мы как раз очень осторожно подходим, исходя в первую очередь из безопасности системы. Поэтому мы предварительно со всеми коллегами обсудили, что на выборах президента [ДЭГ будут применять] только те [регионы], кто уже прошел опыт. Сейчас у нас 25 регионов плюс те, кто в прежние годы проводил. Это не более 30 регионов, — сказала Памфилова.

По словам главы ЦИК, на нынешних выборах в реальном режиме прошло тестирование всей системы ДЭГ. Ее применили в 24 регионах страны на федеральной платформе, при этом в 18 регионах — впервые. Кроме того, Москва применила дистанционное электронное голосование на собственной цифровой платформе.

В 2023 году выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили в течение трех дней. В 21 субъекте РФ жители выбирали высших должностных лиц, также прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые выборы прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Бывшие украинские регионы вошли в состав РФ осенью 2022 года по итогам проведенных там всенародных референдумов.

Ранее эксперт по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) Олег Артамонов на мероприятии «Ночь выборов» заявил, что голосование онлайн не является прерогативой только молодого поколения. По словам Артамонова, в выборах приняло участие множество людей почтенного возраста, двоим избирателям больше 100 лет.