Сенатор привел «веский аргумент» для отстранения Трампа от выборов Сенатор Кейн счел штурм Капитолия веским аргументом отстранить Трампа от выборов

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Дональд Трамп

Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил ABC News, что есть веский аргумент для применения 14-й поправки Конституции США с целью исключить участие бывшего президента Дональда Трампа в выборах главы государства в 2024 году. По мнению законодателя, этой причиной может послужить штурм Капитолия в январе 2021 года.

На мой взгляд, атака на Капитолий в тот день была задумана с определенной целью в конкретный момент. Это было нужно для того, чтобы помешать мирному переходу власти, предусмотренному конституцией. Поэтому я считаю, что есть веский аргумент, — сказал Кейн.

Сенатор сослался на третий раздел 14-й поправки Конституции США, в котором говорится, что человек не имеет права на будущую должность, если ранее, находясь на посту, принес присягу, но затем участвовал в мятеже или восстании либо оказывал помощь или поддержку тем, кто за этим стоял. Кейн при этом отметил, что это «специфическая формулировка».

Ранее The Wall Street Journal привела данные опроса, который показал, что если бы выборы президента США состоялись сейчас и в них участвовали бы действующий хозяин Белого дома Джо Байден и Трамп, то оба набрали бы по 46% голосов. Остальные 8% избирателей не определились с выбором. При этом Трамп победил бы с результатом 40%, опередив Байдена всего на 1%, если бы в выборах принимали участие кандидаты от третьих партий.