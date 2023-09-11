Политолог объяснил, почему Зюганов занял второе место на выборах мэра Политолог Минченко: КПРФ традиционно заняла второе место на выборах мэра Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Кандидат в мэры Москвы депутат Мосгордумы от партии КПРФ Леонид Зюганов предсказуемо занял второе место на выборах, заявил политолог Евгений Минченко. Комментируя ситуацию НСН, он подчеркнул, что предвыборная кампания была «абсолютно никакая», но КПРФ традиционно занимает второе место. Кроме того, он объяснил, что на результаты голосования повлияла узнаваемость фамилии кандидата.

Наиболее естественным претендентом на второе место являлся Леонид Зюганов за счет двух факторов. Первый — это партийный бренд. КПРФ традиционно занимает второе место на выборах мэра Москвы. Второй — это узнаваемая фамилия. Это и сработало, потому что кампания у Леонида Зюганова была абсолютно никакая, — пояснил политолог.

По словам Минченко, результаты Зюганова на выборах мэра Москвы оказались более скромными, чем у его предшественников. Эксперт уточнил, что КПРФ не пыталась использовать протестные настроения москвичей в своей предвыборной компании.

Он добавил, что общая явка на выборах мэра в 42,5% является нормальным показателем. Минченко напомнил, что, согласно мировой тенденции, явка на выборах глав мегаполисов снижается. Ее корректируют за счет дистанционных форм голосования.

В Москве три значимых фактора: трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование (ДЭГ), а также техническая возможность голосовать на любом участке, а не только на том, к которому ты приписан, — заключил Минченко.

Сергей Собянин ранее одержал победу на выборах мэра Москвы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Он набрал 76,39% голосов избирателей (2 499 117 голосов). Второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, он получил 8,11% голосов.