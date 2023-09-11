Володин заявил о провале планов США по срыву выборов в России Володин: планы Вашингтона и Брюсселя не допустить выборы в РФ провалились

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

США и Евросоюз делали все возможное для того, чтобы выборы в России, включая новые регионы, не состоялись, но их планы провалились, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, явка граждан присоединенных территорий показала, что люди хотят влиять на будущее развитие страны.

Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима. Но их планы провалились. Безопасность избирателей была обеспечена, а голосование прошло открыто, честно, в конкурентной борьбе, – указал Володин.

Он также подчеркнул, что жители новых регионов по итогам референдума приняли решение быть вместе с Россией и теперь это желание «еще раз подтверждено».

Ранее Дмитрий Медведев указал на то, что голоса жителей новых регионов РФ имеют особенную ценность для «Единой России». По его словам, для голосования на присоединенных территориях от местных жителей требовалось гражданское мужество.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые принимали участие в едином дне голосования. Бывшие украинские территории вошли в состав РФ осенью 2022 года по результатам проведенных там всенародных референдумов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на голосовании в новых регионах РФ избиратели показали высокую активность. По его словам, местные жители в отдельных случаях проявили героизм, голосуя в сложных условиях.