Медведев оценил значение голосов жителей новых регионов Медведев: голоса жителей новых регионов РФ имеют для ЕР особое значение

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Голоса жителей новых регионов РФ имеют особенную ценность для «Единой России», заявил руководитель партии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, для голосования на присоединенных территориях от местных жителей требовалось гражданское мужество.

Голос каждого избирателя, безусловно, ценен, но, наверно, люди, которые живут на наших новых территориях, <...> их голос для нашей партии имеет абсолютное значение. <...> В известном смысле это действительно акт гражданского мужества, и к этому именно так наша партия должна относиться, — сказал Медведев в ходе селекторного совещания с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые принимали участие в едином дне голосования. Бывшие украинские территории вошли в состав РФ осенью 2022 года по результатам проведенных там всенародных референдумов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на голосовании в новых регионах РФ избиратели показали высокую активность. По его словам, местные жители в отдельных случаях проявили героизм, голосуя в сложных условиях.

В свою очередь наблюдатель из Исландии, общественный деятель Конрад Магнуссон заявил, что жители Херсонской области пришли участвовать в выборах в регионе, поскольку они хотят быть частью России и не желают возвращаться к тому, что было до воссоединения региона с РФ. По его словам, жители региона отправились голосовать, несмотря на опасность попасть под обстрел ВСУ. Магнуссон подчеркнул, что избиратели выглядели довольными, зная, что выполняют свой гражданский долг.