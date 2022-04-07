В Госдуме назвали дату и место похорон Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, умерший 6 апреля, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Церемония состоится 8 апреля в 14:00, сообщается на сайте Госдумы.

Отпевание политика пройдёт утром того же дня в храме Христа Спасителя. После этого с 11 до 13 часов в Колонном зале Дома Союзов состоится прощание с лидером ЛДПР.

Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00, — говорится в сообщении.

Жириновский скончался на 76 году жизни. Причиной смерти лидера ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского «ярким и талантливым» политиком, а его уход — невосполнимой потерей.

Временно исполняющим обязанности по руководству ЛДПР на время организации траурных мероприятий назначили Леонида Слуцкого. Он же считается одним из наиболее вероятных преемников Жириновского. Как сообщалось, кроме него партию могут возглавить Ярослав Нилов или Михаил Дегтярёв.