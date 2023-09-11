В Кремле заявили, что у Путина не будет конкурентов на выборах президента Песков: если Путин захочет пойти на новый срок, у него не будет конкуренции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Если президент России Владимир Путин захочет пойти на новый срок, у него не будет конкуренции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, российский лидер пользуется популярностью среди населения, и альтернатив ему сейчас нет. При этом он отметил, что Путин еще не выставлял свою кандидатуру на президентские выборы, которые должны состояться в 2024 году.

Президент еще не заявлял о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не может, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что смыслы предстоящей президентской кампании диктует как внешняя повестка, так и этап развития российского общества.

Всероссийский центр изучения общественного мнения ранее опубликовал очередной отчет, согласно которому 73% россиян доверяют Путину. Его работу на посту президента одобряют 70,4% граждан. Политолог Сергей Марков предположил, что причина высокого рейтинга президента РФ и роста доверия лидеру страны заключается в том, что его отождествляют с Россией. По его словам, в народе бытует мнение, что если враги страны ополчились на главу государства, значит он хороший.