Политолог объяснил, почему россияне стали больше доверять Путину Политолог Марков: секрет высокого рейтинга Путина в том, что его отождествляют с Россией

Причина высокого рейтинга президента РФ Владимира Путина, который постоянно находится в районе 70-80%, и роста доверия лидеру страны заключается в том, что его отождествляют с Россией, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, в народе бытует мнение, что если враги страны ополчились на главу государства, значит он хороший.

Причина высочайшего рейтинга Путина заключается в том, что его считают символом России. Все видят, что злейшие враги РФ называют именно президента своим самым главным врагом. Люди делают из этого вывод, что Путин очень хороший, — заявил политолог.

Марков добавил, что чем больше нападок будет, например, на православную церковь, тем больше народ будет поддерживать Путина, поскольку он ее защищает. Чем больше будет проявлений неофашизма на Украине, тем больше будет поддержка российского лидера, поскольку он посылает войска подавить эти проявления, отмечает эксперт.

Чем больше будет уголовных преследований Путина, тем больше будет народная поддержка, — резюмировал Марков.

Всероссийский центр изучения общественного мнения ранее опубликовал очередной отчет, согласно которому 73% россиян доверяют Путину. Его работу на посту президента одобряют 70,4% граждан.