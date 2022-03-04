ВЦИОМ: Путину доверяют 73% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал отчёт, согласно которому 73% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Отмечается, что его работу на посту президента одобряют 70,4% граждан. Уровень поддержки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ составил 44,1% и 43,0% соответственно. Все данные опроса представлены за последние шесть дней.

Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 февраля 2022 года составил 70,4%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,0% респондентов, — сообщается в отчёте.

ВЦИОМ также сообщает, что партию «Единая Россия» поддержали 36,0% респондентов, КПРФ — 13,0%, «Новых людей» — 5,9%, ЛДПР — 7,2% и партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,8%.

Ранее Центр опубликовал другой отчёт, согласно которому 68% жителей России скорее одобряют решение провести специальную военную операцию на территории Украины. Против высказались 22%, воздержались 10%, при этом динамика поддержки классифицируется как нарастающая.

Президент России 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.