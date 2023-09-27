России предрекли ключевую роль в глобальном триумвирате Великого Севера Сурков заявил, что РФ станет со-лидером глобального триумвирата Великого Севера

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владислав Сурков

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что после победы России изменится не только она, но и Запад, что станет шагом к интеграции Великого Севера, который образуют РФ, США и Европа. В статье политика на портале «Актуальные комментарии» указано, что впоследствии появится общее пространство — триединый северный кластер и триумвират.

Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер. <...> Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как со-лидер глобального триумвирата, — написал Сурков.

Он считает, что о скором возникновении «Севера» говорит активное использование термина «глобальный Юг». Политик отметил, что когда-то это понятие было синонимом Запада, однако «не прижилось» и теперь наметились контуры, которые «несут совсем другой смысл»: «ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере».

Вместе с тем Сурков считает, что в 2000-х был упущен шанс на создание большого северного союза, когда российский президент предложил США подумать о вступлении России в НАТО. Кроме того, по мнению политика, Вашингтон живет с «хроническими фобиями и маниями», а ЕС несамостоятелен, поэтому они не скоро дозреют до «правильного мира».

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов весной сообщил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал объединение русского мира в границах СССР к 2025 году. Он сообщил, что занимался архивными записями Жириновского и нашел в них предсказание о будущем страны.