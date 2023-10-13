Путин высказался о совместной системе ПВО в СНГ Путин: все лидеры СНГ согласились с необходимостью создать общую систему ПВО

Фото: МО РФ

Создание совместной системы ПВО в СНГ очень важно, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, все лидеры содружества с этим согласились и выразили желание развивать эту компоненту.

Это очень важное мероприятие — создание системы ПВО, особенно имея ввиду, что в целом это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех наших стран. Поэтому все с этим согласились, не просто согласились, а выразили желание развивать эту компоненту обеспечения безопасности, поэтому будем двигаться по этому вопросу, — сказал Путин.

12 октября, президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали ряд документов, среди которых меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны окружающей среды и меморандум о биологической безопасности. При этом министерства юстиции стран подписали программу сотрудничества на 2024–2025 годы. Путин отметил, что Москва и Бишкек начинают активно использовать национальные валюты при оформлении сделок.

Фото: МО РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что российско-киргизское соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) является большим достижением. По его словам, такие совместные элементы очень важны.