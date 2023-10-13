Экс-сотрудник ЦРУ: украинские военные попали в окружение под Авдеевкой Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: украинские военные попали в окружение под Авдеевкой

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ могли оказаться в окружении под Авдеевкой на Донецком направлении из-за маневра российской армии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Он предположил, что в опасной ситуации находятся порядка 20 тысяч украинских военных.

Русские уже пошли в наступление. Особенно в районе Авдеевки. Они окружили, по-видимому, более 20 тысяч украинских военных. <...> Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их, — сказал он.

Возможность украинских солдат продолжать удерживать свои позиции в конфликте с Россией утеряна надолго, считает Джонсон. Он также добавил, что обострение арабо-израильского противостояния приведет к снижению внимания со стороны стран Запада к ситуации на Украине. Это, по его мнению, неизбежно приведет к еще большей нехватке вооружений и военной техники у ВСУ.

В сентябре Ларри Джонсон заявлял, что ВСУ не смогут продолжать контрнаступление в октябре, поэтому его придется завершить. С изменением погоды мобильность войск сократится, что еще больше усложнит наступление.