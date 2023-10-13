Пожар из-за взрыва БПЛА в Брянске: как ВСУ атакуют РФ 13 октября

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские регионы. За последние сутки в Брянской области беспилотники повредили одно коммерческое и одно промышленное предприятие. В ДНР в результате 18 обстрелов погибли два человека. Взрыв прогремел в городе Мелитополь Запорожской области. Новые подробности ударов со стороны ВСУ — в материале NEWS.ru.

Пожар произошел на окраине Брянска из-за падения беспилотника

Накануне вечером Минобороны РФ отчиталось о ликвидации украинского БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Его сбили средствами ПВО в районе 22:00. Позже губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего он упал на окраине Брянска и сдетонировал.

По данным Telegram-канала Mash, беспилотный летательный аппарат упал в районе местного мясокомбината. Между тем Telegram-канал SHOT со ссылкой на неназванный источник сообщал, что БПЛА рухнул на территории торгового комплекса «Твой дом». После его взрыва загорелось одно из помещений на площади 90 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Минобороны эти инциденты не комментировало.

Еще одну атаку с помощью дрона-камикадзе ВСУ предприняли в районе двух часов ночи 13 октября. Как выяснил Telegram-канал Baza, беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего тот упал на крышу одного из цехов Брянского завода имени 50-летия СССР и взорвался. Информации о пострадавших не поступало. Минобороны эту атаку также не комментировало.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Еще один украинский беспилотник 12 октября около 22:00 российские средства ПВО сбили над Белгородской областью. Он упал на территории Яковлевского городского округа, уточнял губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Еще три БПЛА сбили в районах села Стрелецкого Белгородского района, села Головчино Грайворонского городского округа и села Теребрено Краснояружского района. Во всех случаях обошлось без последствий на земле.

На окраине хутора Цаповка в Борисовском районе ВСУ с помощью квадрокоптера сбросили взрывное устройство. Еще две гранаты украинский БПЛА сбросил в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Тем не менее никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Кроме того, несколько населенных пунктов подверглись обстрелам. По Новой Таволжанке украинские войска совершили три артиллерийских выстрела. В Шебекино зафиксировали два гранатометных выстрела. Три минометных снаряда ударили по селу Муром, еще два — по приграничному пункту пропуска «Шебекино». Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Фото: t.me/vvgladkov

Два человека погибли в ДНР из-за обстрелов ВСУ

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 18 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 12).

Обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов, а именно Донецка, Горловки, Гольмовского и Зайцево, а также Ясиноватский район. В результате в Кировском районе Донецка погибли два человека и еще один пострадал. Ранения также получил житель Петровского района города.

Что касается разрушений, то в Никитовском районе Горловки повреждения получил один частный жилой дом и три объекта гражданской инфраструктуры.

Наиболее интенсивные обстрелы велись на Горловском направлении — семь артиллерийских ударов снарядами калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетными.

На Донецком направлении ВСУ шесть раз били американскими ракетами AGM-88 HARM калибра 155 миллиметров. А на Ясиноватском зафиксировали пять ударов из РСЗО снарядами. Всего по населенным пунктам ДНР за сутки было выпущено 80 различных боеприпасов.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Взрыв в Мелитополе и воздушная тревога в Севастополе

Утром 13 октября в городе Мелитополь Запорожской области был слышен взрыв. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, он прогремел около 07:50, лучше всего его было слышно в районе улицы Кирова. Подробностей случившегося пока не поступало.

В четверг, 12 октября, украинские войска продолжили наносить артиллерийские удары по населенным пунктам Запорожской области. По данным Telegram-канала WarGonzo, прилеты фиксировались в Новоандреевке, Новопокровке, Новоданиловке, Работино и Малой Токмачке. Минобороны эти инциденты не комментировало.

Между тем в Севастополе накануне вечером объявлялась воздушная тревога. Кроме того, как сообщал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», из-за угрозы ракетной атаки было временно закрыто движение по Крымскому мосту. Минобороны это сообщение не комментировало.

Вечером минувшего дня местные жители сообщали о взрывах над Черным морем. Примерно в то же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российский флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Утром 13 октября он уточнил, что громкие звуки со стороны моря обусловлены именно учениями.

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