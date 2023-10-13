В Мелитополе прогремел взрыв Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, жители города услышали один громкий хлопок на улице Кирова. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Мелитополе громко! Как сообщают мои земляки-мелитопольцы, около 07:50 в городе был слышен взрыв. Наиболее громко его слышали в районе улицы Кирова. Обстоятельства уточняются. Подробности позже, — написал Рогов.

9 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщал, что в Токмаке Запорожской области прогремело четыре взрыва. По его словам, ВСУ нанесли удар по городу из тяжелого вооружения. Рогов призвал граждан проследовать в укрытия, а также пообещал раскрыть подробности атаки позднее.

В свою очередь Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские военнослужащие выстроили еще одну линию обороны перед Токмаком. Как предполагается, с этими укреплениями армия будет зимовать. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский утверждал, что приход осенней распутицы не остановит контрнаступления. Он пообещал, что вскоре последует большой прорыв украинских войск, перед которыми стоит цель — войти в Токмак. Генерал признал, что погода может оказаться серьезным препятствием во время контрнаступления. Однако он указал на то, что ВСУ сейчас передвигаются небольшими группами и зачастую пешком. Это, по его словам, позволит сохранить активность даже зимой.