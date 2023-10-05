Российские военные построили еще одну линию обороны перед городом Токмак «РВ»: российские военные показали блиндаж на новой линии обороны перед Токмаком

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что российские военнослужащие построили еще одну линию обороны перед городом Токмак в Запорожской области. По данным канала, там они собираются зимовать. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Канал отмечает, что его военкоров пригласили осмотреть оборудованный блиндаж на этой линии обороны. В нем оказались не только комнаты для отдыха личного состава, но также зимняя столовая и баня. Часть блиндажа военкорам показывать не стали, отметив, что она хранит сюрпризы для противника.

На просьбу прокомментировать заявления солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), что они собираются наступать на Токмак, российский боец, который был мобилизован, выразил уверенность в тщетности атак противника.

Устанут нападать. Отобьем атаки, — отметил он.

Ранее украинский бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что приход осенней распутицы не остановит контрнаступления ВСУ. Он пообещал, что вскоре последует большой прорыв украинских войск, перед которыми стоит цель — войти в запорожский город Токмак. Командующий группы войск «Таврия» подчеркнул, что во время контрнаступления ВСУ теперь передвигаются небольшими группами, в основном пешком, пообещав, что украинское наступление продолжится и зимой.