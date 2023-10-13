Украина перебросила резервы к Авдеевке: новости СВО на утро 13 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины для усиления группировки в Авдеевке перебросили резервные силы с Артемовского направления, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, такой маневр является опрометчивым и почти бесполезным. Он считает, что данное решение украинского военного командования не повлияет на ситуацию на наиболее горячих участках фронта.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 12 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в районе Авдеевки

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения живой силы и техники ВСУ у Авдеевки в ДНР российскими огнеметными системами залпового огня ТОС-1А, известными как «Солнцепек». По данным канала, они сжигают противника, поддерживая наступление на город. «РВ» отмечает, что российские военные продолжают наступление у Донецка, стремясь взять Авдеевку в окружение. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

В Авдеевке сложилась напряженная ситуация из-за непрекращающихся штурмов российской армии, заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, наступательные действия длятся уже несколько суток.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Что известно об атаке БПЛА на два региона России

Российские военные вечером 12 октября сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Инциденты произошли в Брянской и Белгородской областях.

В Яковлевском городском округе Белгородской области системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитом беспилотном летательном аппарате. Его вывели из строя с помощью системы радиоэлектронной борьбы. При падении беспилотника сдетонировал закрепленный на нем заряд. В результате происшествия, по имеющимся данным, никто не пострадал.

Видео пожара в Брянске в районе местного мясокомбината опубликовали в Telegram. Возгорание возникло, предположительно, после падения выведенного из строя украинского беспилотника. Перед началом пожара был слышен громкий хлопок.

Как ВС РФ уничтожили танк ВСУ у Клещеевки

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР. По данным «РВ», точный удар был нанесен по боевой машине, которая поддерживала атаку украинской пехоты. Канал написал, что военнослужащие ВС РФ отразили у Клещеевки атаки противника, который также направляет штурмовые группы в район Андреевки и Курдюмовки. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Что известно о ситуации на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие четыре раза сорвали попытки подразделений Вооруженных сил Украины провести ротацию около населенных пунктов Урожайное и Старомайорское, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

В районе Старомайорского артиллерией поражен склад боеприпасов, а ударным БПЛА — минометный расчет. Также «Востоком» вскрыта и ликвидирована разведгруппа ВСУ западнее Новодонецкого.

Как ВСУ атакуют под Красным Лиманом

Российские военные отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, потери украинских военных составили порядка 40 бойцов. Также был уничтожен пикап, подавлены около 15 артиллерийских расчетов.

Кроме того, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поразили три опорных пункта ВСУ. Ракетные войска и артиллерия «Центра» ударили по пункту временной дислокации армии Украины в районе населенного пункта Желанное.

Фото: МО Украины

Сколько контрактников приняли в армию России

С начала 2023 года более 357 тысяч человек подписали контракты с российской армией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что речь идет как о служащих, находившихся в запасе, так и о добровольцах.

В целом темпы набора по контракту неплохие, надеюсь, что мы сумеем сохранить их и в дальнейшем, — сказал Медведев.

Почему наемники покинули Харьков

Покинувшие Харьков иностранные наемники, скорее всего, были израильтянами, поэтому они отправились с территории Украины на родину, предположил военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что, по данным разведки, в Харькове присутствовали в том числе израильские военные советники и наемники.

Грозят ли жителям Украины блэкауты зимой

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны длительные отключения электричества из-за ударов по инфраструктуре. При этом он уточнил, что власти страны прорабатывают данный вопрос, чтобы быстро восстанавливать сбои.

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