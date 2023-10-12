Власти Авдеевки заявили о напряженной ситуации в городе из-за штурмов ВС РФ Глава ГВА Авдеевки заявил о критичной ситуации в городе из-за штурмов ВС РФ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

В Авдеевке сложилась напряженная ситуация из-за непрекращающихся штурмов российской армии, заявил в эфире украинского телемарафона глава городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, которые цитирует УНИАН, наступательные действия длятся уже трое суток.

Ситуация очень напряженная. Уже третьи сутки враг не прекращает штурмовые действия по позициям вокруг города, — сказал Барабаш.

При этом он утверждает, что сообщения о взятии российскими силами позиций на территории Авдеевского коксохимического завода не соответствуют действительности. По словам главы военной администрации города, все атаки на предприятие пока что отбиваются. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные нанесли мощный бомбовый удар по позициям бойцов ВСУ в районе Авдеевки. Соответствующие кадры появились в Сети. Как утверждают военкоры, украинская армия понесла большие потери в результате российской атаки. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого «Военкоры Русской Весны» сообщили, что ВС России взяли под контроль важную господствующую высоту севернее Авдеевки — террикон около Авдеевского коксохимического завода в Донецкой Народной Республике. По данным канала, бои за этот плацдарм продолжались 11 октября в течение всего дня. Минобороны не комментировало эту ситуацию.