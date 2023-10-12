Украинцев предупредили о блэкаутах зимой Минэнерго Украины: зимой возможны блэкауты из-за ударов по инфраструктуре

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны длительные отключения электричества из-за ударов по инфраструктуре, передает его слова издание «Страна.ua». При этом он уточнил, что власти страны прорабатывают данный вопрос, чтобы быстро восстанавливать сбои.

Безусловно [отключения возможны], если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме. Но мы готовим все для того, чтобы они носили кратковременный характер и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать [работу инфраструктуры], — отметил он.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия наносит колоссальные удары по Украине. По его словам, многие объекты повреждены и уничтожены. Кроме того, начались удары по украинским энергетическим объектам.

До этого экс-советник Кучмы заявил, что зимой граждане Украины могут выйти на улицы на протесты. Он считает, что волна акций начнется из-за голода, отсутствия света и воды, а также из-за сломанной канализации и блэкаутов. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский «установил диктатуру» и «узурпировал власть», введя военное положение.

Летом глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, поскольку неизвестно, будут ли предстоящей зимой блэкауты. Он посоветовал провести техобслуживание генераторов и закупить для них горючее.