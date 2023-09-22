На Украине назвали удары России колоссальными Экс-советник Кучмы Соскин: Россия наносит колоссальные удары по Украине

Фото: МО РФ

РФ наносит колоссальные удары по Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его словам, многие объекты повреждены и уничтожены.

Как я вам описывал, анализировал: колоссальные удары по всей Украине, очень много повреждений, уничтожение разных объектов. По Киеву мощнейший удар, по другим областям. Начали наноситься удары московитами по энергетическим объектам, — сказал Соскин.

Ранее он сообщил, что доступ Украины к Черному морю закрыт. Соскин отметил, что российский флот блокирует там любые перевозки, при этом из-за потери доступа к морю Украина теряет один из путей экспорта своей продукции и поэтому вынуждена искать другие способы отправки товаров за границу. Он добавил, что дополнительные трудности создали и страны Восточной Европы, которые заблокировали ввоз украинского зерна.

До этого экс-советник Кучмы заявил, что зимой граждане Украины могут выйти на улицы на протесты. Он считает, что волна акций начнется из-за голода, отсутствия света и воды, а также из-за сломанной канализации и блэкаутов. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский «установил диктатуру» и «узурпировал власть», введя военное положение. Соскин считает, что жителям страны не нравится такое положение и они собираются его изменить.