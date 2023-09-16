На Украине заявили о полной потере доступа к Черному морю Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море полностью заблокировано для Украины

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

Доступ Украины к Черному морю закрыт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, российский флот блокирует там любые перевозки.

Черное море закрыто. Очень тяжелая там ситуация, и Россия фактически блокирует любые перевозки, — сказал Соскин.

Он отметил, что из-за потери доступа к морю Украина теряет один из путей экспорта своей продукции и поэтому вынуждена искать другие способы отправки товаров за границу. Соскин добавил, что дополнительные трудности создали и страны Восточной Европы, которые заблокировали ввоз украинского зерна.

Ранее стало известно, что первые два зерновоза 15 сентября направились на погрузку зерна в украинские порты по Черному морю, воспользовавшись альтернативным коридором. По последним данным, оба сухогруза были замечены в северной части черноморской акватории.

До этого, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить ограничения, запрет на ввоз украинского зерна ввели также Польша, Венгрия и Словакия. Он затрагивает 24 наименования. Помимо зерновой продукции в список также вошли говядина, свинина, баранина, мясо коз, птица, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника и вино. Решение ЕК в Польше охарактеризовали как «вредное для европейских фермеров». Премьер-министр Матеуш Моравецкий уточнил, что не намерен прислушиваться к подобным решениям Брюсселя.