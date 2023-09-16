Первые суда отправили в черноморские порты Украины по запасному коридору Reuters сообщило об отправке первых зерновозов по временному коридору на Украину

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые два зерновоза 15 сентября направились на погрузку зерна в украинские порты по Черному морю, воспользовавшись альтернативным коридором, рассказал Reuters вице-премьер Украины Александр Кубраков. По последним данным, оба сухогруза были замечены в северной части черноморской акватории.

Два сухогруза Resilient Africa и Aroyat уже направляются по Черному морю в украинские порты для загрузки почти 20 тысяч тонн пшеницы для Африки и Азии, — сообщил Кубраков.

Представитель ООН на условиях анонимности сообщил агентству, что в организации приветствуют усилия по возобновлению поставок жизненно важных продовольственных товаров на глобальные рынки. По словам источника, ООН не участвует в отправке этих судов по запасному коридору, но продолжает усилия по содействию экспорту сельхозпродукции как с Украины, так и из России.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пока не видит возможностей для немедленного возобновления зерновой сделки. По его словам, перспективы возвращения к реализации черноморской инициативы не просматриваются, поскольку Россия не меняет своих требований.

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, призвал Белый дом снять санкции, препятствующие экспорту российской сельхозпродукции. Дипломат заявил, что Вашингтону следует бы перейти от «тиражирования пустых инсинуаций» к реальным действиям для помощи нуждающимся странам.