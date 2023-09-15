В США оценили вероятность возобновления зерновой сделки Салливан: США не видят возможности для быстрого возобновления зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Американское правительство пока не видит возможностей для «немедленного» восстановления зерновой сделки, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга. По его словам, Белый дом винит в этом Россию, передает ТАСС.

Мы не видим немедленного пути назад к этому, — сказал Салливан.

Также он отметил, что США продолжат давление на российские власти и будут призывать остальной мир делать то же самое. В настоящее время перспективы возвращения черноморской инициативы не просматриваются, так как Москва не меняет своих требований. По версии политика, это говорит об «отсутствии желания позволить зерну свободно поступать» на мировые рынки.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия вернется к зерновой сделке при условии вывода ее сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. По его словам, это главный критерий возобновления инициативы.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.