В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки Ушаков: зерновая сделка окончательно не свернута, она приостановлена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зерновая сделка окончательно не свернута, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводят РИА Новости, сделка приостановлена, так как ее российская часть не выполняется. Ушаков добавил, что Москва готова вернуться к участию в договоренностях, если российская часть будет реально реализовываться на практике.

Мы прекратили свое участие в этой сделке с 18 июля, но готовы вернуться к участию, если наши обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реально реализоваться на практике. То есть сделка — она окончательно не свернута, она просто приостановлена, — сказал Ушаков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 25 июля сообщил, что в настоящее время возвращение к зерновой сделке невозможно, так как не выполнены пункты, касающиеся России. По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прислал письмо российскому президенту Владимиру Путину, где излагался план действий, согласно которому условия России будут «выполнены когда-то».

Он уточнил, что Москва готова незамедлительно возобновить сделку, как только будет исполнена часть договоренностей, касающаяся России.

Кроме того, Москва будет бороться с попытками использовать любые каналы поставок украинского зерна в военных целях, однако использование третьими странами балтийских портов для экспорта зерна является их суверенным правом, сказал Песков.