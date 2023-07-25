Песков ответил на вопрос о возвращении к зерновой сделке Песков заявил, что в настоящий момент возвращение к зерновой сделке невозможно

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В настоящее время возвращение к зерновой сделке невозможно, так как не выполнены пункты, касающиеся России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прислал письмо российскому главе Владимиру Путину, где излагался план действий. согласно которому условия России будут выполнены «когда-то».

Действительно, в письме господина Гутерриша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется. Поэтому это невозможно, — сказал Песков.

Он уточнил, что Москва готова незамедлительно возобновить сделку, как только будет исполнена часть договоренностей, касающаяся России.

Кроме того, Москва будет бороться с попытками использовать любые каналы поставок украинского зерна в военных целях, однако использование третьими странами прибалтийские порты для экспорта украинского зерна является их суверенным правом.

Ранее власти Литвы предложили Европейскому союзу использовать порты республик Прибалтики, чтобы экспортировать зерно с Украины после прекращения действия зерновой сделки.