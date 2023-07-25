Литва предложила ЕС альтернативу для экспорта украинского зерна AFP: Литва призвала ЕС воспользоваться балтийскими портами для экспорта зерна с Украины

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Власти Литвы предложили Европейскому союзу использовать порты республик Прибалтики, чтобы экспортировать зерно с Украины после прекращения действия зерновой сделки. С подобным призывом выступили три литовских министра, сообщает агентство AFP.

По мнению чиновников, балтийские порты могли бы стать надежной альтернативой для транзита украинской продукции, включая зерно. Министры считают, что таким образом можно было бы перевозить ежегодно 25 миллионов тонн зерна.

Кроме того, как отмечают обозреватели AFP, Литва обратилась к ЕС с просьбой уменьшить бюрократические препятствия на границе Украины и Польши.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США выступают за восстановление черноморской зерновой инициативы, несмотря на готовность России заместить поставки продовольствия из Украины на мировой рынок. Таким образом представитель американской администрации прокомментировала статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную в преддверии саммита Россия — Африка. Российский лидер отметил, что страны Запада использовали черноморскую инициативу сугубо для обогащения крупного американского и европейского бизнеса.