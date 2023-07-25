США выступили за восстановление зерновой сделки

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США выступают за восстановление черноморской зерновой инициативы, несмотря на готовность России заместить поставки продовольствия из Украины на мировой рынок. Таким образом представитель американской администрации прокомментировала статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную в преддверии саммита Россия — Африка. Слова Жан-Пьер приводит ТАСС.

Я очень ясно говорила <...>, что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке. <...> Мы хотим видеть это. <...> Это решение. Это ответ. Вот к чему мы продолжим призывать, — сказала представитель Белого дома.

Статья Владимира Путина была опубликована в преддверии второго саммита и экономического форума Россия — Африка, намеченных на 27-28 июля. Мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге. Первый саммит состоялся в октябре 2019 года в Сочи.

В своем материале российский президент написал, что РФ в этом году ожидает рекордный урожай, в связи с чем страна готова заместить зерно из Украины, поставлявшееся в рамках стамбульских договоренностей.

Также Путин заявил, что западные страны использовали зерновую сделку для обогащения крупного европейского и американского бизнеса, игнорируя потребности и нужды бедных африканских стран. Однако «Черноморская инициатива» была нацелена на помощь таким государствам.