В МИД РФ назвали условие возвращения к зерновой сделке МИД: РФ вернется к зерновой сделке после вывода ее продукции на мировые рынки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия вернется к зерновой сделке при условии вывода ее сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, это главный критерий возобновления инициативы.

Возобновление инициативы возможно, как только будут выполнены те условия и получена реальная отдача от усилий по беспрепятственному доступу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на мировые рынки. Это является главным критерием того, что может произойти, — сказал Вершинин.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов. Позднее лидеры стран «Большой двадцатки» по итогам саммита в Нью-Дели 9–10 сентября приняли общую декларацию, где призвали к полному выполнению зерновой сделки, в частности к обеспечению поставок российских удобрений.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на следующей неделе планируется провести переговоры по зерновой сделке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждение пройдет в рамках сессии Генассамблеи, которая состоится 19–26 сентября.