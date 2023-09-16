Антонов осудил США за попытки возобновить зерновую сделку

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Администрация США не снимает барьеры для возвращения зерновой сделки, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что Белому дому стоило бы отменить санкции.

Белому дому, если он действительно радеет за интересы нуждающихся, уже давно следовало бы перейти от тиражирования пустых инсинуаций к реальному снятию санкционных барьеров, — говорится в заявлении Антонова.

Он назвал мифотворчеством заявления Белого дома о том, что Москва постоянно меняет условия для возобновления зерновой сделки. Посол напомнил, что РФ неоднократно заявляла о готовности к восстановлению работы черноморской инициативы.

Необходимо лишь обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей, — сказал Антонов.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американское правительство пока не видит возможностей для «немедленного» восстановления зерновой сделки. По его словам, Белый дом винит в этом Россию. Также он отметил, что США продолжат давление на российские власти и будут призывать остальной мир делать то же самое.