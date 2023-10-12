«РВ»: ВС России уничтожили танк ВСУ у Клещеевки, поддерживавший пехоту «РВ» показала уничтожение у Клещеевки танка ВСУ, поддерживавшего пехоту

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР. По данным канала, точный удар был нанесен по боевой машине, которая поддерживала атаку украинской пехоты. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Канал отмечает, что танк ВСУ уничтожили российские разведчики, на кадрах виден момент попадания в него снаряда. По данным «РВ», военнослужащие ВС РФ отразили у Клещеевки атаки противника, который также направляет штурмовые группы в район Андреевки и Курдюмовки.

Канал уточнил, что на южном фланге Артемовска ВСУ продолжают попытки прорвать оборону армии РФ вдоль железной дороги, однако российские военные отражают атаки, которые противник проводит мелкими группами.

Ранее начальник пресс-центра Южной группировки войск ВС России Вадим Астафьев сообщил, что 11 октября российские военные отразили атаку противника около Клещеевки. Более того, на Донецком направлении они вклинились в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров. По его словам, такой успех был достигнут после сосредоточенного огневого удара по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино и Новокалиново.