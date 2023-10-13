ВСУ перебросили резервы к Авдеевке Советник главы ДНР Гагин: ВСУ перебросили к Авдеевке резервы из-под Артемовска

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины для усиления группировки в Авдеевке перебросили резервные силы с Артемовского направления, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, такой маневр является опрометчивым и почти бесполезным.

По нашим данным, противник перебросил резервные силы с Артемовского направления на Авдеевское. Поступок опрометчивый и почти бесполезный, — рассказал советник.

Он считает, что данное решение украинского военного командования не повлияет на ситуацию на наиболее горячих участках фронта, поскольку переброска резервов не ведет к победе, а только порождает новые потери личного состава. При этом российские войска продолжат наносить удары по позициям ВСУ в городе, подчеркнул Гагин. Советник главы ДНР 10 октября сообщал, что ВСУ покинули ряд позиций на первой линии обороны у Авдеевки.

Ранее глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что в городе сложилась напряженная ситуация из-за непрекращающихся штурмов российской армии. По его словам, наступательные действия длятся уже трое суток.