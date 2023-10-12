Военный эксперт объяснил, почему наемники покинули Харьков Военэксперт Кнутов: покинувшие Харьков иностранные наемники уехали в Израиль

Фото: МО Украины

Покинувшие Харьков иностранные наемники, скорее всего, были израильтянами, поэтому они отправились с территории Украины на родину, предположил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что, по данным разведки, в Харькове присутствовали в том числе израильские военные советники и наемники.

Я думаю, что наемники направились в сторону Израиля. <...> Это не афишировалось, но наша разведка это подтверждает. Поэтому можно говорить о том, что это как раз подразделение либо израильских добровольцев, либо израильского спецназа, — высказал мнение Кнутов.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Харьков покинуло подразделение, состоящее из иностранных наемников. По его словам, военные дислоцировались в одном из городских учебных заведений. При этом свое месторасположение они покинули, забрав все свое имущество.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября, когда радикальное движение ХАМАС выпустило по израильским поселениям несколько тысяч ракет, после чего провело наземную операцию с захватом сотен заложников. Правительство Израиля после этого объявило, что страна находится в состоянии войны.