«РВ»: российские «Солнцепеки» устроили огненный ад для ВСУ у Авдеевки «РВ» показала уничтожение техники ВСУ российскими «Солнцепеками» у Авдеевки

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения живой силы и техники ВСУ у Авдеевки в ДНР российскими огнеметными системами залпового огня ТОС-1А, известными как «Солнцепек». По данным канала, они сжигают противника, поддерживая наступление на город. Минобороны не комментировало эту ситуацию.

Канал отмечает, что российские военные продолжают наступление у Донецка, стремясь взять Авдеевку в окружение: три последних дня по позициям ВСУ наносят массированные удары авиация, артиллерия и «Солнцепеки».

Глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш ранее сообщил, что в городе сложилась напряженная ситуация из-за непрекращающихся штурмов ВС РФ. По его словам, сообщения о взятии российскими силами позиций на территории Авдеевского коксохимического завода не соответствуют действительности. Барабаш заверил, что все атаки на предприятие пока что отбиваются.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что российские военные нанесли мощный бомбовый удар по позициям бойцов ВСУ в районе Авдеевки. Как утверждает «РВ», украинская армия понесла большие потери в результате российской атаки. Минобороны РФ информацию не комментировало.