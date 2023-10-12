Украинские аэродромы оказались в огне: новости СВО на вечер 12 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

12 октября Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили склады ВСУ с авиационными средствами поражения на аэродромах Миргород и Днепр. Кроме этого, ВС России удалось поразить склад с военной техникой вблизи города Измаил Одесской области, а также ангар с украинскими катерами в населенном пункте Солончаки Николаевской области.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 12 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Как российские войска атаковали ВСУ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные нанесли мощный бомбовый удар по позициям бойцов ВСУ в районе Авдеевки. Соответствующие кадры появились в Сети. Как утверждают военкоры, украинская армия понесла большие потери в результате российской атаки. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По словам представителя оперативных служб Херсонской области, российские военнослужащие из группировки «Днепр» пресекли попытку бойцов ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин в Херсонской области. Он отметил, что в результате атаки было потоплено две лодки ВСУ, погибли 11 украинских военных.

Как утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, российские войска уничтожили передовые пункты управления ВСУ в ЛНР. По его словам, цели были обнаружены в ходе объективного контроля в районах Макеевки и Невского. Их поразили высокоточными боеприпасами и огнем артиллерии. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По данным Минобороны, суммарно за сутки в результате действий ВС РФ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО было отражено 15 атак ВСУ. Всего погибло около 745 украинских военных, также были уничтожены 49 единиц техники противника, 39 БПЛА и одна станция радиоэлектронной борьбы.

Фото: МО РФ

Как украинские военные обстреливали Россию

В ночь на 12 октября три человека скончались в результате падения обломков дрона ВСУ в Белгородской области. Погибшими оказались четырехлетняя девочка и родители сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. В Сети появились фото с места трагедии.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подтвердил, что при падении обломков беспилотника на дом под Белгородом были также ранены корреспондент Sputnik Хайбар Акифи и его русская супруга Ольга. Журналист добавил, что погибшей четырехлетней девочкой оказалась их дочь.

Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко сообщил, что украинские военные при обстреле разрушили мост, соединяющий Ясиноватую с Горловкой. Также он заявил, что бойцы ВСУ нанесли удар по зданию школы в поселке Красный Партизан. Ясиноватский глава уточнил, что обстрелы велись с применением кассетных боеприпасов. По его словам, пострадавших нет.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), два человека, в том числе медработник, погибли в результате обстрела украинскими войсками больницы в Донецке. В ведомстве уточнили, что еще один человек пострадал.

Как утверждает полковник в отставке Юрий Кнутов, атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье прекратились из-за реорганизации системы противовоздушной обороны. Он уточнил, что были грамотно установлены ПВО «на дальних подступах». Также стали использоваться вертолеты, которые могут следить за дронами ночью.

Фото: МО Украины

Какие сейчас настроения в ВСУ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ выбились из графика ведения боевых действий. Он подчеркнул, что в зоне СВО «не все пошло кувырком». Что стало причиной потери темпа наступления, Буданов не уточнил.

Как утверждает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, потери ВСУ в зоне боевых действий привели к острому дефициту офицерского состава. По его словам, нехватку офицеров нельзя покрыть с помощью принудительной мобилизации населения, поскольку профессионального командира невозможно обучить за несколько недель.

Подполковник Народной милиции в ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что подразделение иностранных военных, воюющих на стороне ВСУ, выехало из Харькова. По его сведениям, иностранцы решили покинуть территорию Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что много разглагольствований идет насчет ослабления поддержки Украины Западом из-за палестино-израильского конфликта. По его словам, очевидно то, что есть определенная усталость лично от президента Украины Владимира Зеленского и самой украинской проблематики.

При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о получении военной помощи из Испании. Он уточнил, что Мадрид передал Киеву зенитные комплексы и боеприпасы.

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