Танки ВС РФ получили специальный навес для защиты от БПЛА: как это работает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские танки Т-72Б3М получили специальный навес для защиты от беспилотников, сообщили в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех». Что известно об этой конструкции?

Что рассказали на «Уралвагонзаводе»

Для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли «козырьком» или «мангалом».

В видеоролике, который был опубликован в Telegram-канале «УралВагонЗавод — УВЗ», показаны танки Т-72Б3, стоящие для транспортировки на железнодорожных платформах. Также видно, что они имеют всеракурсную динамическую защиту корпуса.

«Коллектив УВЗ обеспечивает наши вооруженные силы современной и надежной бронетехникой, демонстрируя качественное и ритмичное выполнение гособоронзаказа. В данном случае мы говорим о самых востребованных образцах — Т-90М „Прорыв“ и Т-72Б3М, которые отлично зарекомендовали себя в зоне проведения СВО. Также хочу отметить труд конструкторов и инженеров предприятия, которые продолжают совершенствовать бронетехнику с учетом опыта ее боевого применения. Именно эта работа помогает нашим военнослужащим успешно выполнять все поставленные перед ними задачи», — заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Что известно о новой защите от дронов для танков ВС РФ

Источник РИА Новости сообщил, что заводской навес не содержит элементов динамической защиты, так как они имеют большую массу и создавали бы излишнюю нагрузку на башню. При этом за счет многослойной конструкции обеспечивается эффективное разрушение кумулятивной струи боеприпасов, которые применяются сегодня на мини-дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам собеседника информационного агентства, данная конструкция не мешает членам экипажа экстренно покинуть машину, если это будет необходимо.

«Боковые секции навеса выполнены в виде гибкой противокумулятивной сетки, легко отклоняемой человеком в сторону при необходимости», — отметил он.

По мнению военного эксперта, директора Музея войск ПВО полковника в отставке Юрия Кнутова, танки Т-90М и Т72Б3М, имеющие дополнительную динамическую защиту бортов и защиту от возможных ударов дронов, становятся практически неуязвимыми.

Что известно о танке Т-72Б3М

Танк Т-72Б3М — модернизированная версия танка Т-72Б3, которая получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора. Броня боевой машины усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт». Также танк получил пушку 125 мм 2А-46 с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, спаренный и зенитный пулемёты для поражения целей на различных дальностях.

Фото: t.me/uvznews

Наряду с этим была усилена трансмиссия, усовершенствована противоминная защита днища, установлен контроллер управления системами шасси с отображением параметров на специальном дисплее.

По информации Минобороны РФ, Т-72Б3М могут работать прямой, полупрямой наводкой на передовой и с закрытых огневых позиций, укрывшись за рельефом местности.

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