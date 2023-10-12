Снайперы ВСУ против пехоты ВС РФ у Авдеевки: что пишут военкоры 12 октября

Фото: МО Украины

Ситуация у Авдеевки, бои за террикон и укрепрайон «Царская охота», обстановка в Запорожье, удары по жилым кварталам Донецка, Горловки и Ясиноватой, сокращение помощи Украине, снайперы ВСУ против штурмовиков ВС РФ — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Евгений Поддубный рассказал про удары ВСУ по Донецку 12 октября

«Теряя позиции на Авдеевском направлении, украинские формирования бьют дальнобойной артиллерией по жилым кварталам Донецка, Горловки и Ясиноватой. В Донецке сегодня есть погибшие и раненые. Боевики режима ударили по больнице в Кировском районе столицы ДНР. В момент обстрела на территории медучреждения шла транспортировка раненого. Медсестра, оказывающая ему помощь погибла на месте. Позже скончался ещё один пострадавший. По району Ясиноватой ВСУ выпустили не менее 30 ракет РСЗО», — отметил он.

По словам Поддубного, российские войска продолжают давить ВСУ под Авдеевкой.

«Для того чтобы разрубить один из главных узлов обороны ВСУ, используются все возможные средства огневого поражения. Одной из главных задач наших бойцов является взятие под огневой контроль одной из трасс, ведущих на Авдеевку, проходящую через Орловку и Ласточкино, а также все железнодорожные магистрали, по которым продолжает подпитываться украинский гарнизон», — добавил он.

Александр Ходаковский объяснил, что означает сокращение помощи Украине от Запада

«Да, сегодня мы наблюдаем тенденцию, которая явно расстраивает Владимира Зеленского — западные спонсоры анонсируют снижение уровня материальной поддержки. Но подбрасывать в воздух чепчики еще очень рано. В первую очередь ограничение военной поддержки скажется на наступательных возможностях Украины, но держать оборону она будет еще в состоянии. Если нас интересует заморозка ситуации, то это первое, что может наступить в случае утраты Украиной способности наступать и необретения нами сверхпреимущества в соотношении сил», — считает он.

Замглавы Росгвардии в ДНР отметил, что пауза в конфликте на Украине может пойти на пользу ВС РФ.

«Дело за малым — за этим значительным превосходством в живой силе и технике. Я считаю, что взять паузу, заменить на время мобилизованных на передней линии контрактниками, чтобы дать поредевшим и уставшим частям прийти в норму, а потом начать обдуманную финальную фазу, это приемлемо. Если бы мы имели дело с противником начала СВО, когда только нехватка собственных сил и опыта не дала нам двигать его до предела, а не налаженная его система обороны не являлась особым препятствием, тогда было бы неправильным давать ему время закрепиться. Сейчас же мы имеем дело с уже выстроенной обороной, и каждый город будет нам сопротивляться вполне эффективно, а мы будем биться о города как головой о стену», — добавил Ходаковский.

Фото: МО Украины

Александр Сладков рассказал про текущую обстановку в Запорожье

«Запорожье, 12 октября. Сегодня накал здесь не спадает. Наступление противника продолжается. Мы успешно действуем. Статистика уничтоженной техники и личного состава ошеломляющая. Причем, находясь здесь, мы получаем данные не из больших источников, а вот буквально все на наших глазах совершается. Трудятся военные, трудятся. Здесь: Артемовск, Клещеевка. Особых новостей нет, но работа идет очень напряженная», — добавил военкор.

«Рыбарь» рассказал про текущую ситуацию у Авдеевки

«Битва за Авдеевку. На северном фланге бойцы 11-го полка ВС РФ в результате ожесточенных боев смогли полностью занять важнейший опорный пункт (так называемый террикон) на господствующей высоте. Его освобождение позволит контролировать подступы к северной окраине Авдеевки. У северо-восточной окраины Бердычей также идут бои. Российские мотострелковые подразделения пытаются прорвать оборону ВСУ. Противник перебросил противотанковые резервы на этот участок для усиления позиций», — сообщил источник.

«Рыбарь» пишет, что сейчас украинское командование пытается стабилизировать фронт.

«В окрестности Очеретино, Новокалиново и к Бердычам переброшены подкрепления 31-й механизированной бригады ВСУ. Канонада не стихает, ВСУ бьют из всех средств по передовой. Также российские войска атакуют позиции ВСУ на южной окраине Авдеевки. В результате штурма со стороны Донецкой кольцевой дороги ВС РФ смогли занять участок железной дороги южнее ресторана „Царская охота“, превращенного в опорный пункт ВСУ. Атака российской Армии у Авдеевки продолжается. Командование ВСУ перебрасывает резервы для проведения контратаки, так что сейчас российским бойцам следует готовиться к этому, закрепившись на занятых рубежах. Это позволит сохранить жизнь личного состава, пока авиация и артиллерия разносят укрепрайон в Авдеевке, облегчая его оцепление», — добавили авторы канала.

«Вожак Z» рассказал о действиях ВСУ у Авдеевки

«Штурм продолжается. Работаем. Выявляем огневые точки, подавляем, штурмачи двигаются дальше. Движение медленное, но оно есть. Арта противника практически замолчала. Но очень много укрепов с пулеметами и АГС. Работают снайпера. Ищем, давим. Противник устал, это чувствуется. Продолжаем давить. Каждый метр буквально выгрызаем», — сообщил источник.

Читайте также:

В Киеве сообщили о получении военной помощи от союзников из ЕС

Ситуация у Работино, Бахмута, Авдеевки 12 октября: как наступают ВС РФ

Бомбовый удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки попал на видео