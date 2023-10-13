Российские военные отразили пять атак штурмовиков ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, рассказал ТАСС руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, потери украинских военных составили порядка 40 бойцов. Также был уничтожен пикап, подавлены около 15 артиллерийских расчетов.

На Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины, — указал Савчук.

Кроме того, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поразили три опорных пункта ВСУ. Ракетные войска и артиллерия «Центра» ударили по пункту временной дислокации армии Украины в районе населенного пункта Желанное.

Ранее Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие артиллерийским огнем и ударами авиации отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, ликвидированы порядка 60 солдат противника из трех украинских бригад.

Также расчет РСЗО «Торнадо-С» ликвидировал пункт дислокации ВСУ, расположенный на Купянском направлении. В СМИ отметили, что такая реактивная система залпового огня способна успешно функционировать как днем, так и ночью. При выполнении задачи по поражению ВСУ из «Торнадо-С» использовались фугасные снаряды повышенной мощности.